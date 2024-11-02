القاهره - الخليج 365
مهنياً: اسبوع جيد اخبارك طيبة ممتازة ممتازة شعبيتك حلوة الجو العام يبشّر بالتقدم فتزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً. اسبوع جيد نوعية الوقت ممتازة اسبوع يعطيك طاقة رائعة وايجابية مع وصول الشمس الى العقرب لتنضم الى عطارد في موقع مناسب جدا يتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة في سير الامور البداية مع وجود القمر في الثور الترابي الصديق فتتحرر من القيود وتجد الطريق امامك سالكة للتقدم دون اشكالات او حواجز
عاطفياً: انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من القوس فتشعر بعدم القدرة على تحقيق المشاريع والخطط فتلام من قبل الشريك على تقصير وتحاول الدفاع عن نفسك وتشعر بالارهاق للعازب تعاني من بعض الخيبة والتراجع من علاقة جديدة وتعيش اسبوعاً حذراً جداً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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