«سيدات سلة الأهلي» يواجه «أر إي جي الرواندي» في تصفيات أفريقيا

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يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي «أر إي جي الرواندي»، اليوم السبت، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية التي تقام في زنجبار.



تنطلق المباراة في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على صالة أمان الرياضية، ويسعى الفريق بقيادة الجهاز الفني طارق خيري لتحقيق المركز الأول والتأهل إلي نهائيات بطولة أفريقيا المقرر لها فى السنغال الشهر المقبل.



وعقد المدرب طارق خيري محاضرة مع اللاعبات قام خلالها بشرح بعض الجمل الخططية المقرر تنفيذها خلال المباراة، وطالبهن بالتركيز الكامل وعدم تكرار الأخطاء أمام الفريق الرواندي.



يذكر أن فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي عقب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، حيث فاز في المباراة الأولي على نظيرة فيجانا التنزاني بنتيجة 145-52 وفي الجولة الثانية فاز على سيسترز البوروندي بنتيجة 134-35، وفي المباراة الأخيرة للمجموعات فاز على فريق جي كي إل الأوغندي بنتيجة 100-61 ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة عقب الفوز في جميع المباريات.



وفي ربع النهائي حقق سيدات السلة الأهلي الفوز على فيجانا التنزاني بنتيجة 100-47، وفي نصف النهائي فاز على فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 104-63.