شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مباراة جمعت الإسماعيلى وغزل المحلة قبل لقاء اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهة غزل المحلة في أولى مبارياته في بطولة الدورى بالموسم الجديد، المقرر لها الخامسة مساء اليوم السبت باستاد الإسماعيلية.

وتعد مباراة الإسماعيلى مع غزل المحلة هي الخامسة والثمانين بينهما في جميع المسابقات، حيث سبق وتواجها في 84 مباراة قبل مواجهة الأسبوع الأول في بطولة الدورى.

وجاءت مواجهات الإسماعيلى وغزل المحلة كالتالى..

عدد المباريات: 84

فاز الإسماعيلى: 31

فاز غزل المحلة: 15

التعادل: 38

سجل الإسماعيلى: 88

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.



ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".