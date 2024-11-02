شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول عرض ألماني لضم وسام أبو علي وموقف الأهلي من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتلق عروضاً رسمية من أي دوريات خارجية لضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر، إن ما تردد عن وصول عروض رسمية لضم وسام أبو علي غير صحيح، مضيفا، "قد يكون اللاعب محط اهتمام أندية أوروبية من ألمانيا أو غيرها، خاصة أنه يقدم عروضا رائعة مع الأهلي، كما أنه انضم للأهلي في يناير الماضي قادماً من أوروبا، وتحديداً من نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ما يعني امتلاكه رصيدا كرويا لدى بعض الأندية ووكلاء اللاعبين فى أوروبا".

وشدد المصدر على أن رحيل وسام أبو علي الفترة الحالية سيكون صعبا للغاية، لأن الأهلي وجد ضالته أخيراً في مهاجم مُتكامل بنسبة كبيرة للغاية، وسيكون من الصعب تعويضه، ولكن بالتأكيد باب النادي مفتوح لأي عرض رسمي يصل لضم اللاعب الفلسطيني لاتخاذ قرار رسمي فى مصلحة اللاعب والنادي.

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا غد ، السبت، بإستاد السلام.