شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سبورتنج ودياً اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى فى الثالثة عصر اليوم السبت مباراة ودية مع نظيره سبورتنج فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وحقق سموحة فوزًا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.