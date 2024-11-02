انقطاع الاتصالات والإنترنت في قرى بالنبطية والمشتركون ناشدوا كريدية معالجة المشكلة

يعاني مشتركو الهاتف العادي وخدمة الإنترنت (DSL) من "أوجيرو"، في بلدات الدوير، كوثرية السياد، البابلية، أنصار، والشرقية في قضاء النبطية، الّذين ما زالوا صامدين في بلداتهم، من انقطاع تام وشامل للاتصالات والإنترنت منذ أسبوعين.

وناشد المشتركون، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، الّذي لبّى سابقًا نداءات مماثلة، التدخّل والمعالجة، مشيرين إلى "أنّنا بحاجة إلى خدمة الـ"DSL"، والمشكلة كما علمنا تقنيّة- فنيّة وهي إعادة البثّ للاقط من سنترال أنصار، الّذي منه تتغذّى بقيّة السنترالات لوجستيًّا". وأوضحوا أنّ "هناك مشكلةً في هذا السنترال أي سنترال بلدة أنصار، ويمكن لأي فرقة صيانة أن تعالجها سريعًا، وتأمين مادّة المازوت لتشغيل مولد سنترال كوثرية السياد".