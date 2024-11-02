شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يظهر بالقميص الجديد أمام غزل المحلة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يظهر فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم ، بقميص الموسم الجديد للمرة الأولى فى مباراته أمام غزل المحلة فى النسخة الجديدة من دوري نايل.

ونشر الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى، عبر موقع "فيس بوك"، فيديو لإعلان القميص على أنغام السمسمية المشهور بها الدراويش، وظهر عماد سليمان نائب رئيس لجنة الكرة بجانب مروان حمدى مهاجم الدراويش، معلقا عليه: "يبدأ عصر جديد يمزج بين تراث النادى الغنى والمظهر العصرى الجديد والذى يجسد جوهرة كرة القدم المعاصرة".

يستضيف فريق الإسماعيلي ، فى أولى مباريات الدوري المصري بنظامه الجديد، نظيره غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية، في ضربة البداية للدراويش وزعيم الفلاحين، بحثا عن انطلاقة مميزة في البطولة.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.



ولم يتعاقد الإسماعيلي مع أي صفقة جديدة لحرمانه من القيد، فيما جاءت صفقات غزل المحلة، العائد أيضاً للممتاز مجدداً، في الانتقالات الصيفية 2024 مكونة من 8 لاعبين: "عامر عامر، أحمد العربي، محمد حمدي زكى، محمود الزنفلى، محمد أشرف، إبراهيم حسن، أسامة النجار، محمد على بن حمودة".