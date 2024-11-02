شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخضع لأشعة فى الزمالك لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأشعة اليوم السبت لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها أمس في مباراة البنك الأهلي في الجولة الأولى بالدوري المصري وانتهت بفوز الأفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واشتكى زيزو من إصابة على مستوى العضلة الخلفية في مباراة البنك الأهلي، واضطر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لاستبدال اللاعب وعدم استكماله للمباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدد غياب اللاعب وموقفه من مباراة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile" على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

في سياق مختلف، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم السبت قبل مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.