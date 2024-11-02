محاضرة فيديو لـ«سيدات سلة الأهلي» قبل مواجهة «أر إي جي الرواندي»

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يعقد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبات ظهر اليوم داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لخوض مباراة أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التي تقام في زنجبار.

ويواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي «أر إي جي الرواندي»، اليوم السبت، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية التي تقام في زنجبار.

وتشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء لفريق أر إي جي، مع مراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة خلال اللقاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلى تدريبات خفيفة اليوم، السبت، في فندق الإقامة، قبل مواجهة أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.



وقرر طارق خيري، المدير الفني للفريق، اداء مران خفيف للاعبات في فندق الإقامة؛ بسبب ضغط المباريات قبل مواجهة اليوم أمام بطل رواندا.

وحرصت المهندسة مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الاهلى و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات، في تنزانيا، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بعودة البعثة الي القاهرة عقب مباراة نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.



ومن المقرر أن تعود بعثة سيدات سلة الأهلي عقب خوض مباراة اليوم السبت، أمام أر إي جي الرواندي في نهائي تصفيات بطولة إفريقيا للأندية.



يذكر أن فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى ربع النهائي عقب الفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات، حيث فاز في المباراة الأولي على نظيرة فيجانا التنزاني بنتيجة 145-52 وفي الجولة الثانية فاز على سيسترز البوروندي بنتيجة 134-35، وفي المباراة الأخيرة للمجموعات فاز على فريق جي كي إل الأوغندي بنتيجة 100-61 ليتصدر الفريق ترتيب المجموعة عقب الفوز في جميع المباريات.



وفي ربع النهائي حقق سيدات السلة الأهلي الفوز على فيجانا التنزاني بنتيجة 100-47، وفي نصف النهائي فاز على فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 104-63.