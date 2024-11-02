رئيس البرازيل: لتعزيز الديمقراطية في أميركا سيكون من الأفضل انتخاب هاريس للرئاسة

أشار الرّئيس البرازيلي ​لويس إيناسيو لولا دا سيلفا​ (Luiz Inácio Lula da Silva)، إلى "أنّني أعتقد أنّ من أجل تعزيز الدّيمقراطيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، سيكون من الأفضل انتخاب المرشّحة الدّيمقراطيّة ​كامالا هاريس​ للرّئاسة".

وأكّد، في حديث تلفزيوني، "أنّنا نتذكر هجوم الكابيتول"، لافتًا إلى أنّ "الكراهيّة منتشرة في الولايات المتّحدة، وأيضًا في أوروبا وأميركا اللاتينيّة". وشدّد على أنّ "الدّيمقراطيّة هي الأمر الأكثر قدسيّة، وهي أفضل نظام حكم نجحت الإنسانيّة في بنائه. وصول كامالا هاريس إلى الحكم سيكون أمرًا جيّدًا".

أمّا عن الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة، فكرّر الرّئيس البرازيلي أنّ "هناك دائمًا فرصةً لبناء السّلام"، مؤكّدًا إيمانه "بالحوار". وأوضح أنّ "المشكلة أنّ لا الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولا الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين يريدان الجلوس لمناقشة" إنهاء النّزاع. وأعلن أنّ الرّئيسَين الرّوسي والأوكراني لن يشاركا في قمّة مجموعة العشرين، المقرّرة في 18 و19 تشرين الثّاني الحالي في البرازيل، مبيّنًا "أنّنا لم نوجّه الدّعوة إليهما، لأنّنا لا نرى أنّ منتدى مجموعة العشرين هو مساحة ملائمة لهذا الأمر".