شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات وفالنسيا الأكثر تأثرًا.. أحدث تطورات الفيضانات في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات "دانا" في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات الناجمة عن إعصار "دانا" في إسبانيا إلى 155 شخصًا، أكثرهم في مقاطعة فالنسيا الأكثر تأثرًا بالإعصار.وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية اليوم أن جميع الجثث التي جرى العثور عليها بعد الفيضانات يتم نقلها إلى المشرحة التي أقيمت في مدينة العدل في فالنسيا، في حين تم تعزيز طاقم الطب الشرعي للتعرف على الجثث وتشريحها.وأدى إعصار "دانا" والأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق عدة في جنوب وشرقي إسبانيا، الثلاثاء الماضي، إلى فيضانات واسعة أغرقت العديد من المركبات، ما أدى إلى إغلاق الطرق حيث ظل العديد من المواطنين عالقين في سياراتهم بانتظار مساعدة فرق الإنقاذ.وتسببت الأمطار الغزيرة في قطع العديد من الطرق ودمرت بعضها وجرفت العديد من السيارات، كما تم تعليق خدمات السكك الحديدية.