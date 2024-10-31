"حزب الله": استهدفنا مخازن "يركا" شرق عكا وتجمعًا لقوات العدو بأطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 4:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، مخازن "يركا" شرق مدينة عكا؛ بصلية صاروخيّة كبيرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 4:20 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في أطراف الحي الشّرقي لبلدة الخيام، بصاروخ نوعي".