"حزب الله": استهدفنا مخازن "يركا" شرق عكا وتجمعًا لقوات العدو بأطراف الحي الشرقي لبلدة الخيام

كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 4:20 من بعد ظهر اليوم الخميس، مخازن "يركا" شرق مدينة عكا؛ بصلية صاروخيّة كبيرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 4:20 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في أطراف الحي الشّرقي لبلدة الخيام، بصاروخ نوعي".
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