الرئاسة المصرية: السيسي بحث مع وليام بيرنز الأوضاع في لبنان وأكد أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف لإطلاق النار

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح ‎السيسي التقى في القاهرة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، حيث تتاول اللقاء "مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى".

وأوضحت الرئاسة أن السيسي بحث مع بيرنز الأوضاع في لبنان وأكد أهمية التوصل بشكل عاجل إلى وقف لإطلاق النار.

ولفتت إلى أن اللقاء تناول أيضا "النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع".

وأكد الرئيس المصري على "أهمية تطبيق حل الدولتين كونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة"، كما شدد على "أهمية الدور المحوري لوكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها".