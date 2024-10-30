شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. الضباب الدخاني يقلص ساعات الدراسة في لاهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلصت السلطات الباكستانية ساعات الدراسة، ونشرت دوريات المناخ في لاهور لمواجهة الانبعاثات وسط تردي جودة الهواء إلى مستوى غير مسبوق، حسبما أفاد مسؤولون باكستانيون.

وقال عاكف خان المسؤول المحلي، إن طبقة سميكة من الضباب الدخاني حاصرت المدينة الواقعة شرقي البلاد ليوم ثان، ما اضطر السلطات إلى تقليص ساعات الدراسة بواقع ساعتين، إذ جعلت انخفاض جودة الهواء التنفس أمرًا غير محتمل. المدينة الأكثر تلوثًا وبحسب مؤشر دولي لجودة الهواء، كانت لاهور، التي يربو تعداد سكانها على 10 ملايين نسمة، المدينة الأكثر تلوثًا في العالم يومي الاثنين والثلاثاء.

وتجاوز مستوى جودة الهواء المعدل القياسي السابق البالغ 400 المسجل يوم الاثنين، قبل أن ينخفض ليصل إلى 200 يوم الثلاثاء، وهو معدل يُعد غير صحي للغاية.

وقال راجا جهانجير رئيس وكالة البيئة إن هذا أمر لم تشهده المدينة من قبل، وأرجع السبب إلى التغير المناخي.