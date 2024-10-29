الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2045 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 115 عسكريا ودمرت له مدافع غربية ومدرعات ومركبات.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 570 قتيلا ودمرت له مدرعات ومدافع غربية وآليات أخرى.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 665 عسكريا ودمرت له عربات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة وأسلحة.

حررت قوات "المركز" بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك وصدت 11 هجوما وكبدت العدو 520 قتيلا ودمرت له مدافع ومركبات ومدرعات ورادارا إسرائيليا "ieMHR".

عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 115 عسكريا ودمرت دبابة ومدرعات ومحطة ردار ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 60 قتيلا ومحطتي حرب إلكترونية ومدفعا ومدرعات.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارت العسكرية والبنية التحتية ومحطات الكهرباء المستفيدة منها صناعة نظام كييف.

إسقاط 3 قنابل موجهة "هاميير" وصاروخين تكتيكيين "أتاكمس" أمريكية، وتدمير وراجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية

إسقاط 120 مسيرة.