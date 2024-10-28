إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال نحو 600 فلسطيني من مخيم جباليا ومناطق في شمال القطاع

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "اعتقال نحو 600 فلسطيني من مخيم جباليا ومناطق في شمال القطاع". وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "سحب اللواء 460 من جباليا والإبقاء على لوائي غيفعاتي و401 في شمال القطاع".

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