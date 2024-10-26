مراسم تكريم الرائد الشهيد محمد فرحات اقيمت في المستشفى العسكري بحضور قائد الجيش

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، أقيمت في المستشفى العسكري المركزي مراسم تكريم الرائد الشهيد محمد فرحات الذي استشهد بتاريخ 23 / 10 /2024 بعد استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر – بنت جبيل في الجنوب. كما حضر التكريم ذوو الشهيد وأفراد عائلته وعدد من أبناء بلدته، وسيُنقل جثمان الشهيد إلى بلدة رشعين - زغرتا حيث سيُوارى في الثرى بصورة موقتة".

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