الأرصاد: أمطار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم-بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول مع زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية والقصيم وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض ، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة .

في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الأنخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم . ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.