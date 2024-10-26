الأرصاد: أمطار على عدد من المناطق

في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الأنخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم . ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
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