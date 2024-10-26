عايدة رياض تكشف رأيها في الزواج بعد السبعين وتؤكد: محمد رمضان أفضل من أحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة على الإعلامي نزار الفارس، وتصدر اسمها ترند مؤشرات البحث بعد هذه الحلقة، خاصةً بعدما تطرقت خلال اللقاء للحديث عن الزواج.

زواج عايدة رياض بعد السبعين

في بداية اللقاء كشفتأنها وصلت لعمر السبعين، وعلى الرغم من شعورها بالملل لأنها تعيش بمفردها، إلا أنها اعتادت الوحدة، وعن إمكانية زواجها بعدما وصلت لهذا العمر أكدت أنها ليست ضد هذه التجربة، لكنها تتمنى أن يكون زوجها من نفس عمرها أو الفارق بينهما سنوات بسيطة.

وأكدت أنها لن تقيم حفل زفاف كبير لكنها سترغب في الاحتفال بشكلٍ بسيط برفقة المقربين منها، وقالت أنها ستدعو من الوسط الفني منة شلبي، أحمد رزق، محمد رمضان، أمير كرارة، وعدد من الأصدقاء.

أيضاً عبرت عايدة رياض عن حبها الشديد للفنان محمد رمضان، وأكدت أنها تعاونت معه في بداياته الفنية وأُعجبت بموهبته، وعندما سألها الإعلامي نزار الفارس عن الأكثر نجومية في مرحلة الشباب وطالبها الاختيار بين أحمد زكي ومحمد رمضان، وقع اختيارها على رمضان وأوضحت أن اختارته لأنه بدايته الفنية أسرع ومشواره الفني رغم صغره مليء بالنجاحات والأعمال المميزة.

تعاون عايدة رياض مع عادل إمام

تعاونتمع عادل إمام في فيلم "اللعب مع الكبار"، وكان واحد من مشاهدهما الشهيرة هو مشهد الكازينو واعتداء كل منهما بالضرب على الآخر، وعن كواليس هذا المشهد قالت أنه خلال البروفة والضرب في الهواء بشكل عشوائي كادت واحدة أن تصيب عادل إمام، وأوضحت أنه وقت التصوير الحقيقي أخبرها أن الضرب بينهما في هذا المشهد سيكون ارتجالي وبشكل غير حقيقي، وحذرها من القيام بأي حركات عنيفة.

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