حضور مبكر لـ إسعاد يونس قبل بدء جلستها الحوارية بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - رصدت كاميرا الخليج 365 لحظة وصول الفنانة والاعلامية إسعاد يونس - التي حرصت على الحضور مبكراً- إلى مسرح سيني جونة، وهو المكان الذي سوف تُقام به ندوتها الحوارية والتي تديرها الفنانة يسرا، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته مساء الخميس 24 أكتوبر، على أن يستمر حتى الأول من نوفمبر القادم.

جلسة حوارية مرتقبة لـ إسعاد يونس

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي على الترويج لهذه الجلسة عبر الحساب الرسمي لها على "إنستغرام"؛ من خلال نشر صورة جمعت النجمتين، وتم كتابة تعليق عليه، نصه: "سيسعد مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة باستضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا، للتعرف إلى أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تُمحى من ذاكرة السينما، كما سنحظى بفرصة الاستماع إلى حديث مشوّق حول الصناعة، وأبرز التحديات التي تواجهها، وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ترقبوا هذا اللقاء في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي".

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وقد حققت إسعاد يونس نجاحاً كبيراً وقبولاً واسعاً لدى الجماهير كفنانة، بتلقائية وخفة ظلها وموهبتها، وثقافتها التي أهّلتها للتأليف وكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأعمال المهمة والناجحة، كان أولها فيلم "المجنونة"، وبعده مسلسلها الشهير "بكيزة وزغلول" مع النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، فكتبت نفس القصة لفيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول»، وحقق الفيلم أيضاً نجاحاً كبيراً.

ومن ناحيةٍ أخرى، خاضت الفنانة والمنتجة والكاتبة الكبيرة إسعاد يونس تجربة التقديم التلفزيوني؛ من خلال برنامج «مساحة حرة»، ثم بدأت برنامجها الناجح المميز «صاحبة السعادة» عام 2014، الذي حقق نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة

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