أسماء جلال تتصدر ترند منصة إكس.. ما علاقة محمد الشرنوبي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - تصدر اسم الفنانة أسماء جلال ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصةً منصة إكس (تويتر سابقاً)، ويأتي ذلك عقب مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة والتي انطلقت أولى فعاليتها مساء الخميس الماضي.

أجواء مبهرة

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لعل السبب الأول الذي جعل اسم الفنانة أسماء جلال في صدارة ترند منصة إكس، هو ظهورها برفقة الفنان محمد الشرنوبي في أحد المحافل التي أُقيمت على هامش مهرجان الجونة، حيث ظهرت وهى تغني وتقدم بعضاً من الرقصات الاستعراضية وبجانبها "الشرنوبي" الذي تفاعل معها بصورة سواء بتشجيعها أو بالتصفيق الحار لها.

ترند آخر بأسماء جلال.. ما علاقة آية سماحة؟

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ارتبط أيضاً اسم الفنانة أسماء جلال بالترند، بسبب جلسة التصوير الأخيرة للفنانة آية سماحة وهي تقوم بوضع المكياج، حيث شبه البعض الأخيرة بأسماء جلال، حيث كانت آية سماحة تستعد لتلقي تكريمها في حفل جوائز رمضان للإبداع، إذ حصدت جائزة أفضل ممثلة كوميدية.

مشاركة أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

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تشارك الفنانة أسماء جلال في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر، وسيستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، من خلال بطولة فيلم "الفستان الأبيض"، حيث ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وسيُعرض يوم الأربعاء 30 أكتوبر. وبعد 3 أسابيع من انطلاق عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة، سيتم طرحه في دور العرض المصرية والعربية يوم 20 نوفمبر المقبل.

يشارك أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوي محمد علي، لبني ونس، وضيوف الشرف أروى جودة، إنجي أبو السعود، ميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي". العمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

قد ترغبين في معرفة إطلاق الفستان الأبيض في صالات السينما بعد عرضه في الجونة

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