رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يمكن إنهاء الحرب على جبهة لبنان لأنه تم القضاء على القيادة العليا لحزب الله

اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي الى انه "يمكن إنهاء الأمور في الساحة الشمالية بصورة قاطعة، حيث قضينا على سلسلة القيادة العليا لحزب الله".

ولفت رئيس الأركان خلال مخاطبته قادة الفرقة 162 في جباليا، الى "إن تصفية زعيم حماس يحيى السنوار لم تكن صدفة بل نتيجة الأداء المهني، وها هو يأتي إنجاز آخر يتمثل بسقوط جباليا، وسقوط مخيم جباليا، مما يشكل انهياراً آخر على الصعيدين المادي والتوعوي. وإذا ما تمكّنا من قتل قائد لواء شمال قطاع غزة فسيؤدي ذلك إلى انهيار آخر. وتتكرر هذه الإجراءات مرة تلو الأخرى، وهذا الضغط المتواصل إنما يجعلنا أقرب من تحقيق الإنجازات.

وقام هاليفي بجولة في منطقة جباليا بقطاع غزة حيث أجرى تقديراً للموقف مع كل من قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 162 وقادة الألوية التابعة للفرقة وبعض القادة الآخرين.