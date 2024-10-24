حزب الله: تصدينا لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبرناها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 07:00 من مساء يوم الخميس 24-‌‏10-‌‏2024 لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".

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