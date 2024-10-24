كتانة: يوم أمس أصيبت 3 سيارات لنا بالرصاص الحيّ وقد استطعنا سحب اثنتين وبقيت سيارة واحدة

اشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لقناة "LBCI" الى انه يوم أمس أصيبت 3 سيارات لنا بالرصاص الحيّ في جنوب لبنان وقد استطعنا سحب اثنتين وبقيت سيارة واحدة، ونواصل الاتصالات من أجل سحبها وقد سُجّلت اصابة واحدة.

ولفت كتانة الى انه لدينا إنتشار في كل المناطق للتلبية ومراكزنا ثابتة، واشار الى اننا نتلقى إتصالات من الجنوب لإخلاء عجزة.