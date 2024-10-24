اشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لقناة "LBCI" الى انه يوم أمس أصيبت 3 سيارات لنا بالرصاص الحيّ في جنوب لبنان وقد استطعنا سحب اثنتين وبقيت سيارة واحدة، ونواصل الاتصالات من أجل سحبها وقد سُجّلت اصابة واحدة.
ولفت كتانة الى انه لدينا إنتشار في كل المناطق للتلبية ومراكزنا ثابتة، واشار الى اننا نتلقى إتصالات من الجنوب لإخلاء عجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: يوم أمس أصيبت 3 سيارات لنا بالرصاص الحيّ وقد استطعنا سحب اثنتين وبقيت سيارة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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