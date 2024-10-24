شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون يورو.. فرنسا تدعم لبنان بحزمة مساعدات ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت فرنسا أمام مؤتمر دولي، اليوم الخميس، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لدعم لبنان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك حاجة إلى "مساعدات ضخمة" لدعم لبنان بسبب الحرب التي أدت إلى نزوح مليون شخص، ومقتل أكثر من 2500 وتفاقم الأزمة الاقتصادية. تداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وذكر الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة إلى مساعدات ضخمة للشعب اللبناني على الأمد القريب، لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب، وللمجتمعات التي تأويهم.



ويأمل المنظمون الفرنسيون أن تفي التعهدات المالية من قبل المشاركين في المؤتمر بالمساعدات الإنسانية التي تقدر بمبلغ 426 مليون دولار.

وتؤكد الأمم المتحدة، أن تلك المساعدات مطلوبة على نحو عاجل للبنان.