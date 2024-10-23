كنعان عاين أماكن الحرائق في المتن الشمالي: ‏طوافات الجيش تلبي النداء

عاين النائب ابراهيم كنعان أماكن الحرائق في المتن الشمالي، بعد تواصله مع الجيش اللبناني والدفاع المدني، وطلب استخدام طوافات للحد من انتشار النيران والاسهام في اخمادها.

وأشار النائب إبراهيم كنعان، في تصريح بعد اندلاع حريق في المتن مجددًا، إلى أن "‏طوافات الجيش تلبي النداء"، ناشراً صورة لاحدى الطوافات في موقع الحريق.