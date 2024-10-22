بعد استشهاد يحيي السنوار.. «حماس» تكشف سبب اختفاء أبو عبيدة الناطق باسم «القسام»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبب وراء اختفاء الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة بعد استشهاد يحيى السنوار.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على بقناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: أبوعبيدة سيظهر بالآلية المناسبة وفي الوقت المناسب.

ولفت إلى أنه في ظل حصار قطاع غزة ومراقبة طائرات العدو الإسرائيلي للقطاع لن يظهر أبوعبيدة، مشيرًا إلى أن الظروف الأمنية حاليا ليست مواتية.

وأوضح النونو أن ظهور أبوعبيدة سيتم في «الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة»، مضيفًا أن الظروف الأمنية الحالية في قطاع غزة، وخاصة مع الحصار ومراقبة الطائرات الإسرائيلية، لا تسمح بظهوره في الوقت الراهن.