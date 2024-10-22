وصول الطائرة السعودية الإغاثية العاشرة الى المطار

اعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان "وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره إلى مطار بيروت، و على متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية وحليب الاطفال. وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للسعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و والمحن".

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