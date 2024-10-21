"النشرة": واشنطن تطرح وقف الحرب قبل الانتخابات الاميركية

علمت "النشرة" ان اللقاءات التي عقدها المبعوث الاميركي آموس هوكشتين في بيروت كانت ايجابية، خصوصاً انه لم يتطرق إلى أي اضافات او تعديلات بشأن القرار الدولي ١٧٠١، بل ان النقاش مفتوح حول آليات تطبيق هذا القرار الدولي، في ظل الرغبة الاسرائيلية لمنع "حزب الله" من التواجد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحديداً جنوب الليطاني.
ويرصد المراقبون النتائج المرتقبة للاجتماع المقرر غداً بين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن في ظل رغبة البيت الأبيض بت ملف وقف الحرب قبل الانتخابات الاميركية.
واذا كانت تل ابيب ترفع شروطها، فإن الاستنزاف الميداني في حربها يقلقها، وهي باتت تسرّب معلومات ان المواجهات مع لبنان لن تطول.
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