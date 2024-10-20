شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: "العالمى للصحة" خطوة جادة لتعزيز السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 24) والذي يُعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان » خطوة جادة نحو تعزيز القطاع الصحى وفى نفس الوقت إلقاء مزيد من الضوء على ما تم فى القطاع الصحى من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر فرصة كبيرة لدعم الخطوات الجادة التى تبذلها الدولة فى واحد من أهم وأبرز القطاعات التى تمس شريحة عريضة من المجتمع المصرى، خاصة وان المؤتمر يمثل استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية ، وذلك بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني، معالجة تحديات الصحة والسكان في سياق التنمية البشرية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف أيضا لتعزيز النهج المتكامل للاستدامة طويلة الأجل والاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهارًا، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية، وتعزيز الشراكات وحشد الموارد والدعوة إلى البحث القائم على الأدلة، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وان القطاع من المتوقع ان يشهد المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة.

وأكد غنيم، أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة كبيرة لزيادة ودعم السياحة العلاجية فى مختلف القطاعات، ومن ثم فسيكون فرصة لتعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في استضافة المؤتمرات الدولية المعنية بالصحة والتنمية، ودعم رؤية الدولة المصرية فى استضافة الأحداث العالمية المهمة.