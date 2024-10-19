استشهاد ١١ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين وتجمعات للفلسطينيين في غزة والنصيرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ١١ فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدرسة وعيادة تابعة للأونروا تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة، وتجمع للفلسطينيين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين وعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين غرب مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال الخليج 365 الشرقية والشمالية من مخيم البريج وسط القطاع.

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