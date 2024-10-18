مصدر للـLBCI: قمة في الاردن قريبا لمناقشة الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الأنظمة الحاكمة بغزة ولبنان

رأى مصدر دبلوماسي عربي للـ"LBCI"، أن "مقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار قد يؤدي إلى أمرين مهمين، الأول إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل اسرى، والثاني وصول قادة معتدلين لقيادة حماس في المرحلة القادمة والذين قد يقبلون بحل الدولتين".

وكشف أن "قبل مقتل السنوار، كان هناك عمل لعقد قمة موسعة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية، ورؤساء أجهزة الاستخبارات من السعودية، قطر، الإمارات، مصر، والأردن، مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان"، موضحاً أنه "كان هناك نقاش متقدم حول إمكانية عقد القمة في الأردن أو قطر، وتم الاتفاق على عقدها في البحر الميت لدعم الأردن أيضًا".

واشار إلى أنه "سيتم في القمة مناقشة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الأنظمة الحاكمة في غزة ولبنان، إضافةً إلى مسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية".