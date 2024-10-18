شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 97.. استمرار البحث عن مفقودين إثر غرق قارب مهاجرين جنوب اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قوات خفر السواحل اليونانية، إن رجال الإنقاذ في البحر المتوسط بحثوا بالقرب من أقصى جنوب اليونان اليوم الخميس عن شخصين فقدا إثر انقلاب قارب يقل 100 مهاجر أمس الأربعاء.

وجرى انتشال جثة شخص من البحر أمس الأربعاء، في حين أنقذت سفينة شحن تحمل علم تركيا 97 شخصًا. عملية تهريب كبيرة وإفاد قوات خفر السواحل اليوم الخميس، بنقل الناجين، 85 رجلًا وسيدتين و10 من القُصّر، إلى جزيرة كريت، حيث جرى نقل سيدة إلى المستشفى.

وقالت السلطات اليونانية إنها ألقت القبض على اثنين من الناجين، للاشتباه في كونهما مهربين.

وأضافت قوات خفر السواحل اليونانية أن الناجين قالوا إنهم انطلقوا من طبرق في ليبيا في طريقهم إلى اليونان الأحد الماضي، كما دفعوا ما بين 7000 يورو و10 آلاف يورو لكل منهم.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.