أفاد مسؤولون مِصريون لصحيفة "الأخبار" بأنّ زيارة وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي القاهرة، شهدت توافقًا في عدة نقاط عن الشأن اللبنانيّ.
وقال المسؤولون : "سواء على أهمية الحفاظ على الإطار السياسيّ الحاكم من دون تغيير، وتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتهاء العدوان".
وأضافوا: "كما توافق الطرفان على ضرورة التهدئة في غزة والانخراط في إدخال مساعدات بشكل أكبر للسكان ومنع عمليات التهجير".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: مسؤولون مِصريون أكدوا ان زيارة عراقجي القاهرة شهدت توافقًا في عدة نقاط في الشأن اللبنانيّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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