كتيلي زارت المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة وجالات على أقسامه

زارت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين كتيلي برفقة مسؤول العلاقات مع المرجعيات الروحية روني جدعون، المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالهم مدير المعهد والهيئة الإدارية في المعهد الاب شربل بوعبود.
وبعد جولة على أقسام المعهد وتفقد ورش العمل في كتابة الايقونات البيزنطية والفسيفساء والرسم التشكيلي القى الاب بوعبود كلمة ترحبية بالوفد.
بدورها ثمنت كتيلي، دور المعهد في نشر الثقافة والفنون على انواعة في ظل ما يعيشه لبنان في هذه الاوقات من الحرب والدمار وتمنى الوفد للمعهد التقدم والازدهار.
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