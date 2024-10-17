أفادت قناة "الجديد"، عن "حركة نزوح من بلدة الوردانية عقب تهديدات الجيش الإسرائيلي". وكان قد وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا إلى سكان منطقة الوردانية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في أحد المباني الذي حدده في خارطة نشرها والمباني المجاورة له.

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