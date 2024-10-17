الاتحاد الأوروبي يفشل في إقناع دول الخليج بدعم العقوبات المفروضة على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا وأوكرانيا.. فشل الاتحاد الأوروبي في إقناع دول الخليج بدعم العقوبات التي يفرضها على روسيا، حيث فشل البيان الختامي لقمتهم الأخيرة في الإشارة إلى ذلك .

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ينص الجزء المخصص لأوكرانيا في الوثيقة على أن الأطراف "تؤكد احترامها لسيادة الدول وسلامة أراضيها، والتزامنا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

قمة بروكسل تدين استهداف المدنيين والبنية التحتية في الحروب

كما أعرب المشاركون في القمة في بروكسل عن دعمهم للجهود الإنسانية الرامية إلى تنظيم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب التدابير الرامية إلى تعزيز المصالحة.

كما أدانوا الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية للطاقة، دون تحديد الجناة.

حلف شمال الأطلسي قدم مساعدات لأوكرانيا باكثر من 2 مليون



وعلى صعيد آخر مع تصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا، كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اعلن للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف المقرر يومي 17 و18 أكتوبر، إن الدول الأعضاء في الحلف قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 20.9 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وقال إن "حلفاء الناتو قدموا 20.9 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال النصف الأول من عام 2024 والحلفاء على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتهم لبقية العام"، مضيفًا أن العمل يسير على المسار الصحيح بشأن التعهد بتقديم 40 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل.

علاوة على ذلك، بدأت قيادة حلف شمال الأطلسي في فيسبادن، المكلفة بتنسيق المساعدات الأمنية والتدريب لحكومة كييف، عملها بالفعل.