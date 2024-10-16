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أمريكا تبحث فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة نيفيديا وغيرها من الشركات الأمريكية إلى بعض الدول.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الإدارة تدرس وضع سقف على ترخيص التصدير إلى دول محددة وفقًا لمصالح الأمن القومي، إذ يركز المسؤولون الأمريكيون على تصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول التي تتزايد شهيتها لإقامة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واستخدام فوائضها المالية لتمويل هذه المشروعات.

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وأضافت المصادر أن تفاصيل هذا الاقتراح ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن الفكرة اكتسبت زخمًا خلال الأسابيع الأخيرة.

إجراءات تراخيص التصدير

وستستند هذه السياسة إلى إطار عمل جديد يخفف إجراءات تراخيص تصدير هذه الرقائق إلى مراكز البيانات في بعض الدول، وكشف مسؤولون في وزارة التجارة الأمريكية عن هذه القواعد في الشهر الماضي وقالوا إن مزيدًا من القواعد في الطريق.
ورفض مكتب الصناعة والأمن الأمريكي المعني بمراقبة الصادرات التعليق على هذه الأنباء، كما رفضت نيفيديا التعليق على الأنباء.
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على هذه الأنباء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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