شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ربطت الجيل الحالي بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة مهمة، وتأكيد على أن القوات المسلحة قادرة على حماية حدودنا وتأمين مصالحنا، مشيرًا إلى أن تلك القوة والقدرات التى يتمتع بها الجيش المصرى قوة قوة رشيدة مسخرة لحماية أمننا القومى وليس الاعتداء على أحد.

وأضاف "صقر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدعم الخيارات السلمية واستقرار الشعوب، وتقود مسار استعادة التهدئة للشرق الأوسط، وهى رؤية الدولة المصرية التى تتبناها منذ اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر الماضى.

ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أهمية الربط الذى حملته رسائل الرئيس السيسى، بين قدرة الشعب المصرى على مواجهة التحديات ودعمه للدولة المصرية، والذى يكون أحد المسببات الرئيسية للانتصار، مضيفًا بأن مصر واجهت تحديات كبيرة ولا زالت تواجه حربا ضد التهديدات على كافة محاورها الاستراتيجية.

ونوه رضا صقر بأنه من هذا المشهد المُعقد، تتبين لنا أهمية الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها، كما بين الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن استمرار بناء قدرات الجيش المصرى والشرطة أمرًا مسلمًا به ولابد منه مهما كانت الظروف من حولنا، لأنه ستأتى اللحظة التى نحتاج فيها لتلك القدرة.

وأشار رضا صقر إلى دور الندوات التثقيفية فى ربط الجيل الحالى بما بذله أبطال حرب أكتوبر من تضحيات، والمشهد الذى رأيناه من تلاحم الشعب المصرى وقواته المسلحة لاسترداد الأرض.