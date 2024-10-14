شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: القوات الجوية سطرت ملحمة بطولية سجلها التاريخ كأطول معركة جوية والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب الجيل الديمقراطى، التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة، بعيد القوات الجوية الـ 92 والذى يتزامن مع العيد الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد .

وأضاف حزب الجيل الديمقراطى:"معركة المنصورة الجوية والذي سطَّر فيه نسور الجو المصريين تاريخا لن يمحوه الزمان بل سيتذكره أجيالنا الصاعدة، جيل بعد جيل، ونحكي للأحفاد وقائع تلك الملحمة البطولية التى عشنا تفاصيلها صباح الرابع عشر من أكتوبروالتى تصدى فيها أبطال القوات الجوية المصرية لحوالى 120 طائرة من أحدث الطائرات العسكرية الإسرائيلية، هاجمت قواعدنا الجوية ومطاراتنا المتمركزة فى منطقة الدلتا فى محاولة من إسرائيل للثأر من عبور جيشنا البطل قناة السويس واجتياح خط بارليف،فى 6 أكتوبر 1973 تفاجأت طائرات العدو بالطائرات المصرية يقودها أبطالنا نسور الجو تنتظرهم فى سماء الدلتا وتلقنها درساً قاسياً لن يمحى من ذاكرة العدو الصهيونى رغم تفوق طائراته النوعي والكمي".

وأشار الى أنه فى هذه المعركة الجوية والتى تعتبر من أطول المعارك الجوية فى التاريخ العسكرى العالمى"فقد استمرت 53 دقيقة" نجحت قواتنا الجوية فى اسقاط 18 طائرة للعدو الصهيونى، ولتهرب طائرات العدو فى نهايتها من السماء المصرية ، لتتخذ القيادة من هذا اليوم العظيم عيدا لقواتنا الجوية تخليدا لهذا الانتصار الكبير، نحتفل به كل عام جيل بعد جيل .

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل :"ونحن نحتفل بعيد القوات الجوية وبطولة جيل الآباء وشجاعتهم ومهاراتهم التى سطرتها معركة المنصورة الجوية وسجلتها بأحرف من نور فى تاريخ العسكرية المصرية الحديثة لابد أن نوجه تحية الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره الشجاع بتحقيق حلمنا وحلم كل الوطنيين بتنويع مصادر تسليح الجيش المصرى، وإمداده قواتنا الجوية باحدث الطائرات الحربية من مختلف الطرازات التى تنتجها الترسانات العسكرية فى العالم سواء كانت من الترسانة العسكرية الشرقية أو من الترسانة العسكرية الغربية والتى جعلت ، سلاح الجو المصرى له اليد الطولى التى تصل إلى كل مكان يؤثر فى الأمن القومى المصرى ويتأثر به، من حدودنا الشرقية وصولا إلى حدودنا الغربية وانتهاءا بحدودنا الجنوبية حتى منابع النيل شريان حياة المصريين الخالد بخلود الزمان".