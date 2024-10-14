الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود بهجوم مسيّرة "حزب الله" على القاعدة العسكرية في بنيامينا

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "بالأمس، ضربت طائرة بدون طيّار أطلقها "حزب الله"، قاعدةً عسكريّةً، وقد قُتل 4 جنود من الجيش في الحادث"، لافتًا إلى "أنّنا نشارك العائلات الثّكلى حزنها، وستواصل مرافقتهم، ونطلب الامتناع عن نشر الشّائعات وأسماء المصابين، واحترام أهاليهم".
وكان قد أعلن "حزب الله"، مساء أمس، أنّ "المقاومة الإسلاميّة نفّذت عمليّة إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على معسكر تدريب للواء غولاني، في بنيامينا جنوب حيفا".
بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"إصابة نحو 100 جندي إسرائيلي، في معارك لبنان وانفجار بنيامينا جنوبي حيفا الأحد"، مبيّنةً أنّ 67 مصابًا سقطوا نتيجة القصف بالمسيّرة.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر عسكري، إلى أنّ "هجوم بنيامينا وقع بمسيّرة أطلقها "حزب الله"، وهو الأكثر دمويّةً منذ بدء الحرب".
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