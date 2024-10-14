رئيس تايوان دعا لاجتماع أمني وطني وأصدر تعليماته بشأن سبل الرد على المناورات العسكرية الصينية

أكّد الأمين العام للمجلس الوطني للأمن التّايواني جوزف وو، أنّ المناورات العسكريّة الّتي تجريها الصين حول تايوان، "تتعارض مع القانون الدّولي واللّوائح الدّوليّة، وتتطلّب إنذارًا".

وأشار إلى أنّ "الرّئيس التّايواني لاي تشينغ تي دعا إلى اجتماع أمني وطني رفيع المستوى، وأصدر تعليمات واضحة بشأن سبل الرّدّ على التّهديدات العسكريّة الصّينيّة، وردود فعل الوزارات المعنيّة".