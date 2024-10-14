نادين نجيم تُعلن انفصالها عن خطيبها: “أنا عزباء ومباركة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأنباء التي انتشرت في الفترة السابقة عن انفصالها عن خطيبها، أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم رسمياً انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربيكيان بعد علاقة استمرت عدّة سنوات.

وأثارت نادين نجيم الجدل بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام ظهرت من خلاله وهي تقود الجيت سكي في البحر وفي الخلفية اغنية unstoppable للنجمة العالمية Sia وعلّقت قائلةً: “يسعدني ان اعلن انني متزوجة رسمياً، لا، انا عزباء ومباركة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، حيث جاء هذا الفيديو والتعليق المثير للجدل بعد الكثير من الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول انفصالها عن خطيبها، وتركيزها في الوقت الحالي على طفليها وتطوير علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل.