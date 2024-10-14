حسام حبيب يعود إلى التريند من جديد.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد اسم الفنان حسام حبيب إلى تصدر محركات البحث مجددًا، ولكن هذه المرة ليس بسبب أعماله الفنية، بل بعد أن طُرح اسمه في لقاء صحفي مع الفنان تامر عاشور. وخلال اللقاء، تم توجيه سؤال لعاشور عن حسام حبيب، إلا أن عاشور طلب تغيير الموضوع سريعًا، مما أثار فضول المتابعين.

وفي سياق آخر، يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الجمعة 18 أكتوبر، بقيادة المايسترو سعيد كمال، على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا المصرية. يتضمن الحفل مشاركة صوليست تشيلو يحيى مهدي، وصوليست كمان سعيد كمال. وقد طرحت التذاكر عبر موقع “تذكرتي”.

وفي تعليمات الدخول للحفل، يتوجب على الحضور الالتزام بالزي الرسمي الملائم لدار الأوبرا المصرية، بما يشمل ارتداء البدلة الكاملة (جاكيت وربطة عنق). كما يمنع دخول الأطفال دون سن السابعة، والتصوير داخل الحفل غير مسموح به، بالإضافة إلى عدم استبدال أو استرجاع التذاكر. سيتم غلق أبواب القاعة قبل بداية العرض، ولن يُسمح بالدخول إلا بعد الاستراحة.

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية مشاركة 76 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، من بينهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، صابرين النجيلي، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة التي ستحيي فعاليات المهرجان.