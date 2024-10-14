بعد جدل منعه من دخول الروضة الشريفة.. عبدالله بالخير يعتذر للشعب السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير اعتذارًا رسميًا للشعب السعودي بعد تصريحاته السابقة عن منعه من دخول الروضة الشريفة لعدم حصوله على تصريح. بالخير نشر مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” عبّر فيه عن أسفه لأي سوء فهم قد حدث بسبب تصريحاته.

وقال بالخير في الفيديو: “إذا كان السعودية أو الشعب السعودي فهموا بشكل غير صحيح أنني قد أسأت أو لم أوفق في بعض التصرفات والكلمات، فأنا أعتذر للجميع”. وأوضح أنه يعرف جيدًا مكانة السعودية ومقدار الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتابع بالخير: “أعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي وكم بذلوا من مليارات وجهود عظيمة في تطوير وتجديد الأماكن المقدسة كل عام”. وأضاف: “فإن فهمتم كلامي بشكل خاطئ، فأنا أعتذر، أنتم تحبوني وأنا أحبكم، وأكن لكم كل الحب والتقدير”.

وكان عبدالله بالخير قد أثار جدلاً بعد نشره لمقطع فيديو أمام الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، حيث أبدى استياءه من منعه من الدخول بسبب عدم حصوله على تصريح. وذكر في الفيديو أنه بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى المكان، لكن لم يُسمح له بالدخول رغم محاولاته التفاهم مع المسؤولين.