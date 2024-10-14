أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:05 من فجر اليوم الإثنين 2024-10-14، تجمّعًا لِقوّات العدو الإسرائيلي في اللبونة بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 01:15 من فجر اليوم، تجمّعًا لِقوّات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخيّة"، لافتًا في بيان ثالث إلى أنّ "المجاهدين استهدفوا عند السّاعة 02:00 من فجر اليوم أيضًا، وللمرّة الثّانية، تجمّعًا لِقوّات العدو الإسرائيلي على خلة وردة بِصلية صاروخية".
وكشف الحزب في بيان رابع، أنّ "أثناء محاولة تسلّل قوّة مشاة للعدو إلى الأراضي اللّبنانية من جهة بلدة مركبا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:15 من فجر اليوم، بقذائف المدفعيّة".
وذكر في بيان خامس، أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك عند السّاعة 03:40 فجرًا، تحرّكات لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة، بِصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو في اللبونة وخلة وردة وقوة مشاة حاولت التسلل من جهة مركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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