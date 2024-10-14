برؤية الشيخة روضة بنت مكتوم.. حسين الجسمي وعيضة المنهالي يطلقان “هامة العز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة “هامة العز” بتعاون مميز مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي. الأغنية جاءت برؤية وخيال الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتم تقديمها كـ”دويتو” من كلمات الشاعر أحمد المري وألحان الفنان فايز السعيد.

تبدأ الأغنية بأبيات تحمل معاني المودة والإخاء، حيث يغني حسين الجسمي:

يا عزيزٍ بالمعزة.. يا خويٍ كم أعزه

لو بياخذ نص عمري .. عاش محد يوم لامه

إن تنافس بالمخوة… يتنزه واتنزه

لين صرنا ع السحاب .. وقالوا إن هناك شامه

بينما يكمل عيضة المنهالي:

كل ما هو طاب طبت ..وحتى طيبي يستفزه

لو حلال يصوم عني.. اشهد ان الشهر صامه

اغتني من فزته… وادين المحتاج فزه

لو بقى يوم بحياته.. بس لاجل رضاي سامه

تم توزيع الأغنية مع الموزع الموسيقي زيد نديم، وأشرف على المكساج المهندس جاسم محمد. تم طرح “هامة العز” عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على YouTube، حيث تم عرض فيديو الأغنية باستخدام تقنيات حديثة وعرضت فيه كلمات الأغنية كاملة. كما تم بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متاحة على منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.