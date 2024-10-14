غرفة عمليات "حزب الله": تمادي العدو سيجعل من حيفا وغيرها بالنسبة لصواريخنا ومسيّراتنا بمثابة كريات شمونة

لفتت غرفة عمليّات "​حزب الله​"، إلى "أنّنا كنّا قد حذّرنا سابقًا، بأنّ تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشّرفاء في كلّ بقاع لبنان الصّامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنّسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلّة وغيرها من المستوطنات الحدوديّة مع لبنان. وأرفقنا هذا التّحذير ببعض ما عادت وتعود به طائراتنا المسيّرة "الهدهد" من معلومات عن أهداف عسكريّة إسرائيليّة "حسّاسة" ومرافق "حيويّة" إسرائيليّة في فلسطين المحتلة، وخاصّةً في مدينة حيفا المحتلّة، كما وأكّدنا لهذا العدو بأنّ المقاومة الإسلاميّة ترى وتسمع حيث لا يتوقّع".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي راهن بأنّ المقاومة الإسلاميّة لن تتمكّن من تنفيذ تهديدها، بعدما أقدم عليه من عمليّات أمنيّة دنيئة واغتيال قادتها الأبرار، وفي مقدّمتهم شهيدنا الأسمى والأقدس الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، ولم يلتفت لتحذيراتها، واستمر في التّمادي باعتداءاته على أهلنا الشّرفاء وارتكاب أبشع المجازر بحقّ النّساء والأطفال؛ خاصّةً في مدينة بيروت والضّاحية الجنوبيّة".

وأوضحت الغرفة أنّ "بعد كلّ ما تقدّم، كان قرار قيادة المقاومة الإسلاميّة هو تأديب هذا العدو، وإظهار بعض من كثير ممّا هي قادرة عليه في أيّ وقت تختاره وأيّ مكان تريده، سرّي كان أو علني. فكان الهدف أحد معسكرات لواء النخبة "غولاني" في بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلّة، غير المعلوم للكثير من المستوطنين".

وكشفت أنّ "في عمليّة نوعيّة ومركبّ، أطلقت القوّة الصّاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة، عشرات الصّواريخ باتجاه أهداف متنوّعة في مناطق نهاريا وعكا، بهدف إشغال منظومات الدّفاع الجوّي الإسرائيلي. وبالتّزامن أطلقت القوّة الجوّيّة في المقاومة الإسلاميّة أسراب من مسيّرات متنوّعة، بعضها يُستَخدم للمرّة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا".

كما بيّنت أنّ "المسيّرات النّوعيّة تمكّنت من اختراق رادارات الدّفاع الجوّي الإسرائيلي دون اكتشافها، ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلّة، وانفجرت في الغرف الّتي يتواجد فيها العشرات من ضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي الّذين يتحضّرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان، وبينهم ضبّاط كبار؛ ممّا أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

وشدّدت الغرفة على أنّ "المقاومة الإسلاميّة تعاهد أشرف النّاس وأطهرهم، بأنّها ستبقى الدّرع الحامي لهم، ولن تسمح لهذا العدو الجبان أن يستفرد بهم، وتجدّد وعدها لشهيدها الأسمى والأقدس بأنّها مستمرّة في الدّفاع عن أرض لبنان العزيز وفقًا للخطط الميدانيّة الّتي أشرف على إعدادها شخصيًّا مع القادة الشّهداء، وهي تَعد العدو بأنّ ما شهده اليوم في جنوب حيفا ما هو إلّا اليسير أمام ما ينتظره، إذا قرّر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا الأبي والعزيز".