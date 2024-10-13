شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية من سيطرة حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت قوات الأمن الصومالية السيطرة على منطقة استراتيجية جنوب البلاد من سيطرة حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت "وكالة الأنباء الصومالية" اليوم عن مصادر عسكرية، أن قوات من الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة "قدس" بمحافظة جوبا السفلى وكبدت عناصر حركة "الشباب" خسائر فادحة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضًا عن تدمير العديد من قواعد الحركة في المنطقة.

يذكر أن قوات الأمن الصومالية نجحت في غضون الأشهر الماضية في استعادة عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة "الشباب" الإرهابية التي تخوض ضدها معارك منذ سنوات.