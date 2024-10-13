وزير الخارجية العراقي: نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب

أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الى أن "المنطقة وبلدانا تواجه تحديات مصيرية حيث يتواصل العدوان على غزة ولبنان"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية حذرت من قبل من توسيع رقعة الحرب على غزة".

وشدد حسين، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن "أنه ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب وإن القرار خاضع للدولة بسلطاتها الثلاث، ونرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب"، مضيفاً "وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على الملاحة ويؤدي إلى خلق أزمة طاقة دولية".

وشدد على أن "استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه إيران واستغلال العراق ممرا غير مقبول".